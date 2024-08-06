Экскурсия по архитектурным памятникам Одинцова пройдет 9 августа

Пешеходная экскурсия «Архитектурные памятники Одинцово» пройдет 9 августа. Экскурсоводы познакомят участников прогулки с историей Одинцовского округа, на которую повлияла индустриализация Российской империи на рубеже XIX-XX веков.
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