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Испытано на Пакистане: ЕС может пострадать, разрешая США нарушать долгосрочные контракты на поставку СПГ

Испытано на Пакистане: ЕС может пострадать, разрешая США нарушать долгосрочные контракты на поставку СПГ

Руководство Пакистана пытается не допустить повторения масштабного блэкаута, который случился прошлой зимой, когда США «спасали» Европу, оставшуюся без газа из России, перенаправив туда все мировые газовые потоки.

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