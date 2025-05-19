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Аргументы недели

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Россия ведёт переговоры по Украине с уверенностью в собственном преимуществе, — Bloomberg

Россия ведёт переговоры по Украине с уверенностью в собственном преимуществе, — Bloomberg

В свете предстоящего телефонного разговора лидеров России и США, Глава Российского государства уверен, что в ближайшее время Россия сможет освободить территорию всех новых регионов РФ, — констатирует BloombergВладимир Путин не пойдёт на какие-либо значимые уступки Трампу, и евробюрократы обеспокоены тем, что президент США может согласиться на условия РоссииГлава Российского государства готов к продолжению конфликта, если это потребуется для достижения его целей, и он оптимистично настроен в отношении перспективы противодействия  дальнейшим санкциям со стороны США, — подчёркивает Bloomberg Читайте больше новостей в нашем Дзен и Telegram .

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