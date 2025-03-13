ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Рубцов
    Чмори бля!!!! Срутся жидким стулом?????!!!!))))))Польша просит у С...
  • Eduard
    Они будут его соблюдать,но своеобразно,они будут укрепляться и вооружаться,как это делали 8 лет! Всё это было!Ловушка для Кремл...
  • Валерий Светлый
    Дутерте, конечно, не подарок, но гаагские мародеры - преступники, которые разрушают правовое равновесие в мире. Их са...Экс-президент Фил...

Сажать иноагентов на 5 лет за дискредитацию ВС РФ предлагают депутаты Госдумы

Сажать иноагентов на 5 лет за дискредитацию ВС РФ предлагают депутаты Госдумы

МОСКВА (ИА Реалист). Председатель Госудаоственной Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале рассказал о трёх новых законопроектах, направленных на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх