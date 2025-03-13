Сажать иноагентов на 5 лет за дискредитацию ВС РФ предлагают депутаты Госдумы

МОСКВА (ИА Реалист). Председатель Госудаоственной Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале рассказал о трёх новых законопроектах, направленных на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов.
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