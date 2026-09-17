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Гелена Великанова: как звезда советской эстрады пережила запрет «Ландышей», потерю голоса и ультиматум Фурцевой

Гелена Великанова: как звезда советской эстрады пережила запрет «Ландышей», потерю голоса и ультиматум Фурцевой

10 ноября 1998 года в московском Доме актёра всё готовили к праздничному вечеру. В зале собирались зрители, проверяли звук, а виновница торжества — 75-летняя Народная артистка России Гелена Великанова — дома наносила грим.

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