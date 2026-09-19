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Почему листья меняют цвет? Домашний опыт, который объяснит осеннее чудо

Почему листья меняют цвет? Домашний опыт, который объяснит осеннее чудо

Тимми и Мозго предлагают провести простой эксперимент с листьями, спиртом и фильтровальной бумагой. 123RF/legion-media.

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