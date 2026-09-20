Александр Галлямов оценил прокаты и планы на турнир в Грузии

Александр Галлямов и Анастасия Мишина подвели итоги контрольных прокатов сборной России. Пара готовится к турниру серии "Челленджер" в Грузии с нейтральным статусом от ISU.
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