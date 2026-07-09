Дрозденко прокомментировал информацию о том, что в регионе якобы обсуждается возможность ввести продажу бензина по QR-кодам.
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Дрозденко прокомментировал информацию о том, что в регионе якобы обсуждается возможность ввести продажу бензина по QR-кодам.