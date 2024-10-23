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Симоньян: Налог на бездетность — это отвратительно

Симоньян: Налог на бездетность — это отвратительно

Ввести налог на бездетность изначально предложил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев.Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала идею налога на бездетность отвратительной.

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