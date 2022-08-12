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В Хакасии члены Общественного совета и сотрудники Абаканского линейного отдела МВД России присоединились к Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка»

В канун Дня физкультурника сотрудники Абаканского ЛО МВД Росси и члены Общественного совета выехали в Республиканский центр для несовершеннолетних и провели спортивные мероприятия в рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка.

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