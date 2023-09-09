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ВС РФ нанесли ракетный удар по месту совещания ВСУ в Кривом Роге

ВС РФ нанесли ракетный удар по месту совещания ВСУ в Кривом Роге

В ходе проведения СВО на украинской территории ВС РФ нанесли ракетный удар по местам концентрации резервов ВСУ в селе Новая Гнилица, которое находится в Чугуевском районе Харьковской области в километре от пгт Чкаловское.

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Комментарии
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Анчар 54
Хрущ помиловал бандеровцев,те вернулись в родную галичину,но злость и ненависть к Советской власти осталась.Вот они и воспитали своих выродков.а щас що маем то маемо
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13 час.
Valentina Garmuviene
Знатный ба-бах получился ! Побольше таких ,почаще!
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А
Анатолий
Во всём вина бурякового самогона. Русские пьют ржаную водку.
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