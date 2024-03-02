Чулпан Хаматова покинула Россию в 2022 году и теперь находится в Латвии. Недавно артистка озвучила условия для возвращения в страну, которые прокомментировал актер Владимир Стеклов.
Стеклов обратился к поставившей условия для возвращения в РФ Хаматовой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алатырка
Да на куй этот тупой оленёнок кому-то нужен?! Умерла так умерла. И никто ее прощать не собирается. Она свой выбор сделала, Зулейха долбонутая
Ответить
15 час.
Silver Kont
Продажная тварь, укравшая деньги у детей.... И эта блядь будет ещё ставить какие-то условия? И хуй пососёт у латышей, когда окончательно обнищает...
Ответить
11 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Вообще нахрена про нее писать и вспоминать
Ответить
9 час.
Свежие комментарии