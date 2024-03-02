Стеклов обратился к поставившей условия для возвращения в РФ Хаматовой

Алатырка Да на куй этот тупой оленёнок кому-то нужен?! Умерла так умерла. И никто ее прощать не собирается. Она свой выбор сделала, Зулейха долбонутая

Silver Kont Продажная тварь, укравшая деньги у детей.... И эта блядь будет ещё ставить какие-то условия? И хуй пососёт у латышей, когда окончательно обнищает...