НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия Тополь
    Никак она не хочет ни на покой,ни на пенсию!Пугачева из Израи...
  • Эльдар Алиев
    Вообще нахрена про нее писать и вспоминатьСтеклов обратился...
  • Сергей Трофимов
    как отвратительна эта старуха пора ей на вечный покой и забыть о нейПугачева из Израи...

Стеклов обратился к поставившей условия для возвращения в РФ Хаматовой

Стеклов обратился к поставившей условия для возвращения в РФ Хаматовой

Чулпан Хаматова покинула Россию в 2022 году и теперь находится в Латвии. Недавно артистка озвучила условия для возвращения в страну, которые прокомментировал актер Владимир Стеклов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алатырка
Да на куй этот тупой оленёнок кому-то нужен?! Умерла так умерла. И никто ее прощать не собирается. Она свой выбор сделала, Зулейха долбонутая
Ответить
15 час.
Silver Kont
Продажная тварь, укравшая деньги у детей.... И эта блядь будет ещё ставить какие-то условия? И хуй пососёт у латышей, когда окончательно обнищает...
Ответить
11 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Вообще нахрена про нее писать и вспоминать
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх