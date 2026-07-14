Кто не успел: выплаты и пособия получают 1,5 млн новосибирцев

Отделение СФР по Новосибирской области обеспечивает выплаты работающим гражданам, в том числе в рамках соцстраха по больничным листам, получателям пенсий, ветеранам войны, ветеранам боевых действий, будущим мамам, семьям с детьми, гражданам с инвалидность, летчикам и шахтерам, «чернобыльцам» и «ядерщикам» и т.