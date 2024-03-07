Новый Infiniti QX80 лишится двигателя V8

Новый Infiniti QX80 представляет собой заметное обновление в линейке кроссоверов данного бренда.Производитель сообщил о том, что принял решение об отказе от двигателя V8 в пользу более эффективного V6 с двумя турбокомпрессорами, что приведет к повышению мощности и крутящего момента, а также отразится на общей динамике автомобиля.