После атаки БПЛА в Воронежской области начался пожар с детонацией

О пожаре, который начался после атаки ВСУ, рассказа губернатор Воронежской области Александр Гусев.Глава Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале сообщил некоторые подробности пожара, который вызвал детонацию.
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