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Арест Дурова и новые санкции США. Будут ли российские рынки отыгрывать эти события?

Арест Дурова и новые санкции США. Будут ли российские рынки отыгрывать эти события?

Акции попавших под новые американские санкции компаний обвалились, рубль немного ослаб. Как откроются рынки 26 августа и какие события будут на них влиять в ближайшей перспективе? Минфин США 23 августа объявил о расширении санкций против России.

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