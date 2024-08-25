Арест Дурова и новые санкции США. Будут ли российские рынки отыгрывать эти события?

Акции попавших под новые американские санкции компаний обвалились, рубль немного ослаб. Как откроются рынки 26 августа и какие события будут на них влиять в ближайшей перспективе? Минфин США 23 августа объявил о расширении санкций против России.
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