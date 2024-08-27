В Черном море сожгли военные вышки Украины. Сегодня 23K прочитали Восточнее острова Змеиный в Черном море российскими ракетами, запущенными с борта бомбардировщиков Ту-22М3, уничтожены украинские газовые платформы.
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