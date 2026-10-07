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Царьград

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Эль-Ниньо усиливает риск тепловых ударов у детей, заявляет климатолог

Эль-Ниньо усиливает риск тепловых ударов у детей, заявляет климатолог

Климатолог Андрей Киселёв предупредил о влиянии Эль-Ниньо на здоровье детей. С октября по декабрь более 347 млн детей в почти 100 странах могут столкнуться с опасной жарой и её последствиями, включая тепловые удары, сообщила ЮНИСЕФ.

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