Эль-Ниньо усиливает риск тепловых ударов у детей, заявляет климатолог

Климатолог Андрей Киселёв предупредил о влиянии Эль-Ниньо на здоровье детей. С октября по декабрь более 347 млн детей в почти 100 странах могут столкнуться с опасной жарой и её последствиями, включая тепловые удары, сообщила ЮНИСЕФ.