Сколько лет живут муравьи

Средние показатели жизни муравья Как продолжительность жизни зависит от касты муравья Сколько живут без питания Сколько в среднем живут муравьи Фото: Sergei Loginov/Shutterstock/FOTODOM В среднем срок жизни насекомого варьируется от 2 до 5 лет На Земле проживает около 20 квадриллионов муравьев — это значит, что на каждого из нас приходится примерно по 2 миллиона муравьишек.