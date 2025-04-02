Телеканал «Моя...
MainВсе материалы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал «Моя Планета»

4 081 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    А теперь немного о серьезном. Как бы ни была умна ваша собака- но никогда она по интеллекту не сравнится с человеком!...10 самых умных жи...
  • Sergey Ivanov
    А какая разница? Всем известно: вОрон- это муж ворОны!10 самых умных жи...
  • Елизавета Гусева
    Я не поняла, речь  о ворОнах или о вОронах?10 самых умных жи...

Сколько лет живут муравьи

Сколько лет живут муравьи

Средние показатели жизни муравья Как продолжительность жизни зависит от касты муравья Сколько живут без питания Сколько в среднем живут муравьи Фото: Sergei Loginov/Shutterstock/FOTODOM В среднем срок жизни насекомого варьируется от 2 до 5 лет На Земле проживает около 20 квадриллионов муравьев — это значит, что на каждого из нас приходится примерно по 2 миллиона муравьишек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх