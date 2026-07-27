Китайский EUV: как Пекин пробует обойти монополию ASML Поскольку получить EUV-оборудование каким-либо.
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Китайский EUV: как Пекин пробует обойти монополию ASML Поскольку получить EUV-оборудование каким-либо.
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