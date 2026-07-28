Поклонница Фирдуса Тямаева шокировала певца своей татуировкой

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Татарский певец Фирдус Тямаев опубликовал видео с одного из своих концертов, на котором поклонница артиста показала ему татуировку со строчкой из песни «Озелеп яратам».
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