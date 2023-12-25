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Китай

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В Санкт-Петербурге принят Генеральный план развития города до 2040 года

Санкт-Петербург, 22 декабря /Синьхуа/ -- Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в четверг новую редакцию Генерального плана развития города, сообщает официальная страница городских парламентариев в социальной сети VK.

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