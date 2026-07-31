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The Eurasia Daily news agency

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The European Union is collapsing: Austria and Finland are also interrupting the Schengen agreement

The European Union is collapsing: Austria and Finland are also interrupting the Schengen agreement

Mass uncontrolled migration has every chance of destroying the European Union, Senator Alexei Pushkov said, commenting on the news that Austria, Italy and Finland are interrupting the Schengen Agreement due to the influx of migrants from Morocco to Spain.

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