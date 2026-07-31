Mass uncontrolled migration has every chance of destroying the European Union, Senator Alexei Pushkov said, commenting on the news that Austria, Italy and Finland are interrupting the Schengen Agreement due to the influx of migrants from Morocco to Spain.
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