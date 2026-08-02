Поздравляем Фокина Ивана с днём ВДВ. Важный, Достойный, Всесильный! С Днем ВДВ, мой дорогой. Я желаю тебе мужества, мудрости, мужской выдержки и терпения.
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Поздравляем Фокина Ивана с днём ВДВ. Важный, Достойный, Всесильный! С Днем ВДВ, мой дорогой. Я желаю тебе мужества, мудрости, мужской выдержки и терпения.
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