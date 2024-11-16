15 смс-фрагментов для поднятия настроения

Хотите поднять себе настроение? Если да, самое время прочесть несколько забавных смс-фрагментов. В этой подборке есть и смешные, и неожиданные, и, конечно же, жизненные диалоги, которые вызовут на лице улыбку.
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