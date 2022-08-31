Кислотность во рту: почему повышается и как избавиться от кислого привкуса

Кислотность во рту является одним из показателей нормального функционирования организма. Любые отклонения от нормы и появление неприятного привкуса относятся к первым сигналам нарушения работы некоторых систем и развития серьезных патологий.
Кислотность во рту является одним из показателей нормального функционирования организма. Любые отклонения от нормы и появление неприятного привкуса относятся к первым сигналам нарушения работы некоторых систем и развития серьезных патологий.
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