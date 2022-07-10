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Первый образованный в Мелитополе вуз будет готовить кадры для МВД Запорожской области

Первый образованный в Мелитополе вуз будет готовить кадры для МВД Запорожской области

Первый образованный в Мелитополе вуз, сформированный на базе Мелитопольского государственного университета, будет готовить кадры для МВД Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексея Селиванова.

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