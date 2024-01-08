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“Будто маленькая собачка пристроилась к ноге хозяина и дергается”, – Павла Волю унизили за то, что он пытается заменить Урганта

“Будто маленькая собачка пристроилась к ноге хозяина и дергается”, – Павла Волю унизили за то, что он пытается заменить Урганта

Павел Воля, фото: elleonora.ruБывший участник реалити-шоу “Дом-2” Роман Тертишный, известный также как Май Абрикосов, высказал свое мнение о текущем состоянии российского телевидения и ведущих программы “Шоу Воли” на ТНТ.

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Комментарии
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Ural Karahanow
Идиот да ещё и пдор ко всему.
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18 час.
Николай Николаевич
Зачем вы так себя? Себя надо хотя бы уважать. Или совсем не за что?
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17 час.
Майя Maja
По моему Ургант был на своем месте в свое время. А это жалкое подобие нам тут зачем, пусть и нелицеприятного теперь всем Урганта?!
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11 час.

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