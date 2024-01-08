“Будто маленькая собачка пристроилась к ноге хозяина и дергается”, – Павла Волю унизили за то, что он пытается заменить Урганта

Павел Воля, фото: elleonora.ruБывший участник реалити-шоу “Дом-2” Роман Тертишный, известный также как Май Абрикосов, высказал свое мнение о текущем состоянии российского телевидения и ведущих программы “Шоу Воли” на ТНТ.
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