Новая волна ракетных ударов ночью прокатилась по военным объектам противника в Киеве, Одессе и на других территориях Украины

В ночь на четверг, 18 мая, по подконтрольным киевскому режиму территориям вновь прокатилась волна ракетных ударов.
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