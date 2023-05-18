Военное обозрение

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Новая волна ракетных ударов ночью прокатилась по военным объектам противника в Киеве, Одессе и на других территориях Украины

Новая волна ракетных ударов ночью прокатилась по военным объектам противника в Киеве, Одессе и на других территориях Украины

В ночь на четверг, 18 мая, по подконтрольным киевскому режиму территориям вновь прокатилась волна ракетных ударов.

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