В Красноярске хотят увеличить офисный центр у цирка за счет парковки

Офисный центр по адресу Красраб, 141а хотят расширить. Собственник здания — «Торговый дом Евроэкспо» — планирует сделать реконструкцию объекта, пристроив к нему еще одно здание в три надземных этажа и один подземный, который станет паркингом.
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