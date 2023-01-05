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Месси – лучший игрок 2022 года по версии IFFHS. Мбаппе – 2-й, Бензема – 3-й, Холанд – 5-й

IFFHS назвала лучших игроков 2022 года. По версии Международной федерации футбольной истории и статистики первое место занял форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.

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