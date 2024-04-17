До 30 млн рублей могут получить нижегородские предприятия на развитие станкостроения

Фонд содействия инновациям (ФСИ) начал отбор заявок на два грантовых конкурса* для станкостроителей. Информационную и организационную помощь в оформлении заявок нижегородскими компаниями на конкурсы оказывает региональное представительство ФСИ – технопарк «Анкудиновка».