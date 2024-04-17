Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Какие могут быть беседы? Родителей привлекать по полной!!Подросток разбил ...
  • Groomstyl Савина
    Не сравнивайте возрат юности у собак и людей. Щенок зубки меняет и становится взрослым за тот срок, что камень просто...Нижегородцы спасл...
  • Evgenija Palette
    А почему же не может?... У собак и вообще - у млекопитающих идут те же самые обменные процессы, что и у людей. Они та...Нижегородцы спасл...

До 30 млн рублей могут получить нижегородские предприятия на развитие станкостроения

До 30 млн рублей могут получить нижегородские предприятия на развитие станкостроения

Фонд содействия инновациям (ФСИ) начал отбор заявок на два грантовых конкурса* для станкостроителей. Информационную и организационную помощь в оформлении заявок нижегородскими компаниями на конкурсы оказывает региональное представительство ФСИ – технопарк «Анкудиновка».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх