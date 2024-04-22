ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

Причуды рынка контрацептивов говорят о катастрофической ситуации с рождаемостью Вера Жердева Фото: TASS Материал комментируют: Мария Домарёва По итогам первых двух месяцев 2024 года в российских аптеках продали минимальное за последние пять лет количество презервативов.