23 февраля в 12:00 в ДК "Победа" новоаннинцев приглашают на праздничный концерт. ❤️❤️❤️ В рамках мероприятия также будет проведена благотворительная акция «100 рублей на Победу!».
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23 февраля в 12:00 в ДК "Победа" новоаннинцев приглашают на праздничный концерт. ❤️❤️❤️ В рамках мероприятия также будет проведена благотворительная акция «100 рублей на Победу!».