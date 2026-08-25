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Аргументы и Факты

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Эндокринолог Садовская назвала причины постоянного чувства голода

Эндокринолог Садовская назвала причины постоянного чувства голода

Человек может есть и не испытывать чувства насыщения по разным причинам, и прежде всего важно определить, какой именно голод он испытывает — физический или эмоциональный, рассказала в беседе с RT врач-эндокринолог Виктория Садовская.

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