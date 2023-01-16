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В ДНР заявили, что украинские военные обстреляли Макеевку

В ДНР заявили, что украинские военные обстреляли Макеевку

Подразделения украинских войск нанесли удар по Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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