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HMS: за пользу спорта для здоровья отвечают иммунные клетки

HMS: за пользу спорта для здоровья отвечают иммунные клетки

Ученые из Гарвардской медицинской школы (HMS) выяснили, что польза физических упражнений для здоровья по крайней мере частично обусловлена перестройкой работы иммунных клеток, которая происходит лишь при регулярных тренировках.

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