Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Стармер призвал G7 усилить санкционное давление на Россию

Стармер призвал G7 усилить санкционное давление на Россию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны G7 усилить давление на Россию. Для этого глава британского кабмина рекомендовал использовать санкционные рычаги и параллельно с этим усиливать поддержку Украины.

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