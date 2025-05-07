В Польше предупредили об угрозе Европе из-за Украины

Передача Украине военного оборудования и боеприпасов со складов европейских стран вызовет проблемы при внезапном конфликте в Европе, предупредил обозреватель Славомир Билински в статье, опубликованной 6 мая в польском издании Forsal.
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