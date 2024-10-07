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Вечерний Новосибирск

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Робот Макс все чаще приходит на помощь жителям Новосибирской области

Робот Макс все чаще приходит на помощь жителям Новосибирской области

В Новосибирской области продолжают активно развивать и совершенствовать цифровые сервисы. О том, как идет эта работа, сегодня на оперативном совещании губернатору Андрею Травникову доложил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

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