Робот Макс все чаще приходит на помощь жителям Новосибирской области

В Новосибирской области продолжают активно развивать и совершенствовать цифровые сервисы. О том, как идет эта работа, сегодня на оперативном совещании губернатору Андрею Травникову доложил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии