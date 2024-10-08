Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Run Николаева
    Соленый сок морковки же сливается, откуда "до хрена"-то? В любом случае, любой рецепт можно адаптировать под себя.На столе у нас та...
  • Сергей Семенов
    Ооо, чудо вылезло. Вы свои методички читать заканчивайте, выглядите как деревенский юродивый, бред несёте.Окунь цитрусовый
  • Run Николаева
    В советское время, когда лимоны можно было купить только и зимой и то не всегда, просто резали кружками и засыпали са...Килограммами поку...

Десертная колбаса из фиников и орехов

Десертная колбаса из фиников и орехов

Десертная колбаса из фиников и орехов получается вкусная и сытная. Готовится очень просто и быстро. Ингредиенты: Финики - 250 г Курага - 250 г Миндаль - 50 г Фундук - 50 г Фисташки - 50 г Кешью - 50 г Белый кунжут - 50 г Для обваливания: Белый кунжут - 50 г Приготовление: Финики с курагой моем и промакиваем бумажным полотенцем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх