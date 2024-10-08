Десертная колбаса из фиников и орехов получается вкусная и сытная. Готовится очень просто и быстро. Ингредиенты: Финики - 250 г Курага - 250 г Миндаль - 50 г Фундук - 50 г Фисташки - 50 г Кешью - 50 г Белый кунжут - 50 г Для обваливания: Белый кунжут - 50 г Приготовление: Финики с курагой моем и промакиваем бумажным полотенцем.