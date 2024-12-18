ФСБ: спецслужбы Украины обещали исполнителю убийства Кириллова $100 тысяч

Гражданину Узбекистана, которого российские силовики задержали по подозрению в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, украинские спецслужбы обещали заплатить 100 тысяч долларов за совершение этого теракта, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
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