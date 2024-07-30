РБК: Фадееву, Орлова, Скочиленко и Чанышеву увезли в неизвестном направлении

Правозащитник Олег Орлов, признанный иноагентом Минюстом, а также бывшие руководители штабов Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, а также художница Александра Скочиленко были перевезены из мест лишения свободы в неизвестные места.
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