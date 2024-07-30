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РБК: Фадееву, Орлова, Скочиленко и Чанышеву увезли в неизвестном направлении

РБК: Фадееву, Орлова, Скочиленко и Чанышеву увезли в неизвестном направлении

Правозащитник Олег Орлов, признанный иноагентом Минюстом, а также бывшие руководители штабов Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, а также художница Александра Скочиленко были перевезены из мест лишения свободы в неизвестные места.

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Комментарии
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АндрейБорков
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7 час.
Наталья Львовна
Вот зачем мне эта информация? Я и раньше про них ничего не знала и сейчас не интересно.
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6 час.
НК
Наталья Котельникова
Ищите в Бутово.
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2 час.

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