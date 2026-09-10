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Царьград

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В Ростове отремонтируют тротуар на Буденновском за 7,96 млн рублей

В Ростове отремонтируют тротуар на Буденновском за 7,96 млн рублей

На портале госзакупок 9 сентября появилась информация о проведении тендера в Ростове-на-Дону. Предмет закупки — обновление тротуарного покрытия на Буденновском проспекте.

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