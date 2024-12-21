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Холанд — о кризисе «Манчестер Сити»: «Гвардиола найдет выход из кризиса. Он делает это каждый год»

Холанд — о кризисе «Манчестер Сити»: «Гвардиола найдет выход из кризиса. Он делает это каждый год»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил состояние своей команды после поражения от «Астон Виллы» (1:2) в матче 17-го тура АПЛ.

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