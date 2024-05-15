The Hill: Байден назвал Трампа неудачником и заявил, что у него проблемы

Президент США Джо Байден на гала-концерте Азиатско-Тихоокеанского Американского института исследований конгресса в Вашингтонском конференц-центре назвал своего соперника на выборах, республиканца Дональда Трампа неудачником.
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