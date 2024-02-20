В Смоленске состоится тематическая экскурсия, посвященную событиям на СВО

25 февраля, в 13.00, музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» приглашает смолян и гостей нашего города на тематическую экскурсию по выставке «Противостояние», посвященную событиям специальной военной операции на востоке Украины.