Глава МВД Словакии Шутай-Эшток: страна почти стоит на пороге гражданской войны

Словакия в настоящий момент почти стоит на пороге гражданской войны. С соответствующим заявлением в связи с произошедшим нападением на словацкого премьера Роберта Фицо выступил руководитель министерства внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, информирует РИА Новости.