В России стали опасаться появления нового вида мошенничества вокруг VPN

Аналитик Ульянов заявил, что мошенники могут использовать слухи о штрафах за VPN На фоне дискуссий о возможных штрафах за использование VPN-сервисов в России может появиться новый вид мошенничества, нацеленный на пользователей подобного софта, допустил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.