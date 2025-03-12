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Царьград

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"За Путиным 3 года идёт охота спецслужб Украины". Теперь всё - обрубило: Громкий вывод сделал Марков

"За Путиным 3 года идёт охота спецслужб Украины". Теперь всё - обрубило: Громкий вывод сделал Марков

Верховный Главнокомандующий впервые надел военную форму и впервые прибыл на передовую – на направление, где идут одни из самых ожесточённых боёв, а в враг с территории Сумщины ведёт беспорядочный огонь и реактивной артиллерии.

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